UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2025/26 sezonunun 3. eleme turu kuraları çekildi. Kura çekiminin ardından Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 3. eleme turundaki rakibi belli oldu.

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki 1 numaralı organizasyonu Şampiyonlar Ligi'nin 3. eleme turunun kura çekimi İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleştirildi.

Şampiyonlar Ligi'ne bu sezon 3. eleme turunda başlayacak Fenerbahçe'nin rakibi, kura çekiminin ardından netlik kazandı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. eleme turu için yapılan kura çekiminin ardından Fenerbahçe'nin rakibi Feyenoord oldu.

Fenerbahçe bu turda ilk maçı 5 ya da 6 Ağustos'ta, rövanş karşılaşmasını ise 12 Ağustos'ta oynayacak