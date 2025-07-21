Polis basın bültenine göre, Girne’de bu sabah meydana gelen kazada, 142 miligram alkollü içki tesiri altında olan Furkan Taş (E-25), yönetimindeki ZR 557 plakalı ATV ile dikkatsizce seyrettiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkıp palmiye ağacına çarptı. Kazada yaralanan olmadı.

Furkan Taş aleyhinde, alkollü içki tesiri altında araç kullanıp trafik kazası yapmak suçlarından yasal işlem başlatıldı.

- Alkol ve dikkatsizlik kaza getirdi

Ercan-İskele ana yolunda, dün sabah meydana gelen kazada ise, 140 miligram alkollü içki tesiri altında olan İzgün Günsal (E-33), yönetimindeki YD 960 plakalı araçla dikkatsizce seyrettiği sırada, direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yoldan çıkan araç, çelik bariyerlere çarptı.

Araç sürücüsü aleyhinde, alkollü içki tesiri altında araç kullanıp trafik kazası yapmak suçlarından yasal işlem başlatıldı.

Polisin kazalarla ilgili soruşturması sürüyor.