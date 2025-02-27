Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 3. ve son hafta maçında Fenerbahçe, Gaziantep FK'ya konuk oldu.

Sarı lacivertliler maçı 4-1 kazanarak çeyrek finale yükseldi.

Fenerbahçe'nin golleri Anderson Talisca (2), Youssef En Nesyri ve Filip Kostic'ten geldi.

Gaziantep FK'nın tek golünü Husic kaydetti.

3. dakikada sağ taraftan köşe vuruşu kullanan Mert Hakan Yandaş'ın pas vekrdiği Oğuz Aydın, ceza sahasına ortasını yaptı. Savunmadan seken topu önünde bulan Talisca'nın şutunda, meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.

17. dakikada Fenerbahçe 1-0 öne geçti. En Nesyri'nin pasıyla ceza sahasında topla buluşan Talisca, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-1

23. dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. İrfan Can Kahveci'nin soldan yaptığı ortada ceza sahasında topla buluşan En Nesyri, şık bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-2

27. dakikada Fenerbahçe bir gol daha attı. Rakibinden topu kapan Fred, Talisca'yı gördü. Bu futbolcu, ceza sahası önünden çektiği şutta topu filelere yolladı: 0-3

Karşılaşmanın ilk yarısı kFenerbahçe'nin 3-0 üstünlüğü ile sona erdi.

75. dakikada Gaziantep FK farkı 2'ye indirdi. Sol kanattan köşe vuruşu kullanan Maxim'in ortasında, ceza sahasında Husic topu ağlarla buluşturdu: 1-3

83. dakikada Fenerbahçe tekrardan farkı 3'e çıkardı. Sağ kanattan gelişen atakta Oğuz Aydın'ın pasında Kostic, ceza sahasında kontrol ettiği topu filelere attı: 1-4

Karşılaşmayı 4-1 kazanan Fenerbahçe çeyrek finale yükselirken, Gaziantep FK ise organizasyona veda etti.