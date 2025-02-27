iraat Türkiye Kupası C Grubu 3. maçında Galatasaray, Tümosan Konyaspor'u konuk etti.

Mücadele başladığı gibi golsüz sona erdi.

Tümosan Konyaspor 7 puanla lider olarak çeyrek finale yükseldi. Galatasaray ise 5 puanla ikinci olarak çeyrek finale yükseldi.

Galatasaray ile aynı puana sahip Başakşehir ise turnuvaya veda etti.

BAŞAKŞEHİR YERİNE GALATASARAY NASIL ÇEYREK FİNALE YÜKSELDİ?

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nda 2. olarak tur atlayan takımı disiplin puanları belirledi. Oynadıkları 3 maç sonucunda aynı puan, genel averaj, gol ve galibiyet sayılarına ulaşan Galatasaray ile Başakşehir'den daha az disiplin puanına sahip olan sarı kırmızılılar çeyrek finale yükseldi.

Görülen her kırmızı karta 3, sarı karta ise 1 puanın verildiği statüye göre Başakşehir 10, Galatasaray ise 7 disiplin puanına sahip. Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nda oynadıkları 3 maçta Başakşehir'in 7 sarı, 1 kırmızı kartı, Galatasaray'ın ise 7 sarı kart bulunuyor.