Portekizli Jose Mourinho ile yollarını ayıran Fenerbahçe, yeni teknik direktörünü açıkladı.

Sarı-lacivertli ekip, takımın başına Domenico Tedesco’nun getirildiğini duyurdu. Yapılan açıklamada İtalyan çalıştırıcı ile 2 yıllık sözleşme imzalanması konusunda anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Yeni teknik adamın yardımcılığını ise uzun yıllar Fenerbahçe forması giyen ve takım kaptanlığı da yapan Gökhan Gönül üstlenecek.

Sarı-lacivertli kulüp resmi sitesinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Yeni Teknik Direktörümüz Domenico Tedesco! Kulübümüzün Profesyonel Futbol A Takımı Teknik Direktörlük görevine Domenico Tedesco getirilmiştir. 2 yıllık sözleşme imzalamak üzere anlaşmaya varılan teknik adamın yardımcılığını uzun yıllar çubuklu formamızı giyen önceki kaptanlarımızdan Gökhan Gönül yapacaktır. Yeni teknik ekibimizin imza törenine ilişkin detaylar daha sonra paylaşılacaktır."

Son olarak Belçika Milli Futbol Takımı'nı çalıştıran Domenico Tedesco, Leipzig, Spartak Moskova, Schalke 04 ve Erzgebirge Aue'de teknik direktör olarak görev aldı.