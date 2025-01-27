Fenerbahçe, Brezilyalı 10 numara Anderson Talisca'nın transferinde mutlu sona ulaştı.

Sarı-lacivertli ekipten transfere ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kulübümüz, Anderson Talisca’nın transferi konusunda anlaşmaya varmıştır. Oyuncu sağlık kontrolleri ve transfer görüşmelerini ilerletmek üzere İstanbul’a davet edilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız. "

Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr ile olan sözleşmesini fesheden Brezilyalı futbolcu, bonservisiyle Fenerbahçe’ye geliyor.

Daha önce Türkiye'de Beşiktaş forması giyen Talisca, bu sezon Al-Nassr formasıyla 19 resmi maça çıktı. 30 yaşındaki Sambacı 10 numara, 8 gollük bir performans ortaya koydu.