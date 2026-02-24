Gazimağusa sevilen bir simasını genç yaşta kaybetmenin şokunu yaşıyor.

Gazimağusa sakinlerinden, inşaat mühendisi Ali Kemal Özaltın bugün vefat etti.

Özaltın’ın hayatını kaybetmesi başta ailesi olmak üzere sevenlerini ve Mağusa’daki dostlarını yasa boğdu.

Meslek hayatı boyunca birçok projeye imza atan ve çevresinde saygı duyulan bir isim olan Özaltın’ın vefatı, kentte derin üzüntü yarattı.

Merhumun cenazesi yarın öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazı sonrasında Gazimağusa Mezarlığı’na defnedilecek.