Trendyol Süper Lig'de ara Transfer dönemindeki üçüncü imzayı duyurdu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada Paris Saint Germain'in stoperi Milan Skriniar'ın sezon sonuna kadar kiralandığı belirtildi.

Fenerbahçe'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Kulübümüz, Milan Skriniar’ın kiralık transferi için kulübü Paris Saint-Germain ve oyuncu ile anlaşma sağlamıştır. "Milan Skriniar, kendisini sezon sonuna kadar sarı lacivertli renklere bağlayan sözleşmeye imza attı." denildi.

Açıklamada ayrıca, "Slovak stopere ‘Ailemize hoş geldin’ diyor; Fenerbahçemiz ile Sarı Lacivert başarılar diliyoruz." ifadeleri yer aldı.

BU SEZONKİ PERFORMANSI VE KARİYERİ

Milan Skriniar, bu sezon Paris Saint Germain'de 5 maçta süre aldı. 29 yaşındaki stoper bu maçlarda gol veya asist kaydedemedi.

PSG'ye 2023/24 sezonunda imza atan Skriniar, daha önce Inter, Sampdoria, Zilina ve Vion formalarını da giydi.

FENERBAHÇE'NİN 3. TRANSFERİ

Ara transfer döneminde Fenerbahçe, Milan Skriniar ile üçüncü transferini yaptı.

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Sarı-lacivertliler daha önce Diego Carlo s ve Anderson Talisca'yı kadrosuna kattığını duyurmuştu.