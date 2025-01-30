Galatasaray ara transfer döneminde Ahmed Kutucu'yu transfer etti. Sarı kırmızılılar, Avrupa Ligi'ne kadro bildirimine günler kala bir transfer yapmanın daha eşiğinde.

Fabrizio Romano'nun haberine göre Galatasaray, Milan'dan Alvaro Morata ile görüşüyor.

Habere göre Galatasaray anlaşmayı bitirmek üzere. Birkaç saatte sarı kırmızılıların transferi tamamlaması bekleniyor.

Sezon başında Atletico Madrid'den 13 milyon euroya transfer edilen İspanyol golcü, İtalyan ekibinde istenen performansı gösteremedi.

La Gazzetta Dello Sport'un haberine göre Galatasaray, yaklaşık 10 milyon euroluk satın alma opsiyonuyla yıldız oyuncuyu kiralayacak.

Galatasaray'ın, Morata transferini gerçekleştirebilmesi, Milan'ın Santiago Jimenez'i kadrosuna katmasına bağlı. İtalyan ekibi, transferi gerçekleştirebilirse Morata ile yollarını ayıracak.

Galatasaray'ın, Morata transferini gerçekleştirebilmesi, Milan'ın Santiago Jimenez'i kadrosuna katmasına bağlı. İtalyan ekibi, transferi gerçekleştirebilirse Morata ile yollarını ayıracak.