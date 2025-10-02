Tarım Bakanlığı Hayvancılık Dairesi’nin bütçesinden karşılanan Paşaköy Ağıllar Bölgesi Elektrik Temini Projesi için çalışmalar başladı. Proje kapsamında, bölgede bulunan 46 adet ağıla elektrik akımı sağlanması hedefleniyor.

6 MİLYON 640 BİN TL’LİK DEV PROJE

Toplam 6 Milyon 640 Bin 611 TL maliyetle hayata geçirilecek olan projede, saha çalışmaları ağıl sahiplerinin de katılımıyla başladı. Elektrik altyapısının kurulumu kapsamında işaretleme, kazı ve direk dikme işlemleri hızla sürdürülüyor.

Projenin tamamlanmasıyla birlikte, bölgedeki hayvancılıkla uğraşan üreticilerin yaşam ve üretim koşullarının önemli ölçüde iyileştirilmesi hedefleniyor.

GÜRSEL UZUN: “HEM HAYVANCIMIZA HEM ÜLKEMİZE HAYIRLI OLSUN”

Konuyla ilgili açıklama yapan Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Uzun, “Sayın Başbakanımızın talimatları ile Tarım Bakanlığı Hayvancılık Dairesi’nin bütçesinden karşılanan Paşaköy Ağıllar bölgesindeki 46 adet ağıla elektrik akımı temini ile ilgili proje uygulamaya konmuştur. Maliyeti 6 milyon 640 bin TL’ye mal olacak olan projeye işaretleme, kazı ve direk dikme işlemleri, ağıl sahiplerinin de katılımı ile başlamıştır. Özelde hayvancılarımıza, genelde de ülkemize hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.