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Futbol
44 takımlı U12 Ligi'nde heyecan başlıyor
KTFF tarafından organize edilen U12 Liginde 5 farklı grupta 44 takım mücadele edecek. Karşılaşmalar 16-17 Ağustos 2025 tarihlerinde başlayacak ve 6-7 Eylül 2025 tarihinde sona erecek
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Halkın Sesi
04.08.2025 - 22:41
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