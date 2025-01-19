Adana Demirspor ile Fenerbahçe arasında Yeni Adana Stadyumu’nda oynanan karşılaşmada Halil Umut Meler düdük çaldı.

Mücadele 4-0 Fenerbahçe lehine sonuçlandı. Galibiyet golleri; 69. ve 71. dakikalarda En-Nesyri, 74. dakikada Dzeko ve 90+1. dakikada Cenk Tosun'dan geldi.

Adana Demirspor'da 56. dakikada Yusuf Barasi direkt kırmızı kartla oyundan atıldı.

FENERBAHÇE PUAN FARKINI İNDİRDİ

Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe, Galatasaray'ın puan kaybı yaptığı haftada 45 puana yükseldi ve zirveyle arasındaki farkı 6'ya indirdi. Adana Demirspor ise 5 puanla ligin dibinde kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

4. dakikada İrfan Can Kahveci'nin Szymanski'ye derinlemesine pasında kaleci Deniz Dönmezer topa hakim oldu.

13. dakikada Szymanski'nin sol köşeden kullandığı kornerde yükselen Mert Müldür'ün kafa vuruşunda, top az farkla dışarı çıktı.

24. dakikada Fred'in sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde En-Nesyri'nin vuruşunda, top üst direkten geri döndü.

33. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren İzzet Çelik'in ceza sahası dışına pasında çizgi üzerinde Alioui'nin vuruşunda, kaleci İrfan Can Eğribayat'tan top geri döndü.

38. dakikada Alioui'nin sağ kanattan ortasında ceza sahasında yükselen Tolga Kalender'in vuruşunda, top kaleci İrfan Can Eğribayat'ta kaldı.

42. dakikada Dzeko'nun İrfan Can Kahveci'ye doğru gönderdiği top yerden sekince Abdulsamet Burak'ın ters vuruşunda, top direğin yanından kornere çıktı.

50. dakikada Dzeko'nun pasında En-Nesyri'nin ceza sahası çizgisi üstünde vuruşunda, top direğe çarpıp ağlara gitti. Hakem Halil Umut Meler, VAR'dan gelen uyarı üzerine pozisyonu monitörden izledi. Meler, Fenerbahçe atağı başlarken İrfan Can Kahveci'nin Maestro'ya faul yaptığı gerekçesiyle golü iptal etti.

63. dakikada ceza sahasında En-Nesyri vurmadan önce araya giren Tolga Kalender'in müdahalesiyle topu önünde bulan İrfan Can Kahveci'nin vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla gitti. Hakem Halil Umut Meler, VAR'dan gelen uyarı üzerine pozisyonu monitörden izledi. Meler, En-Nesyri'nin Tolga Kalender'e faul yaptığı gerekçesiyle golü iptal etme kararı aldı.

69. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Sol kanatta Tadic'in ortasında ceza sahasında En-Nesyri'nin vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-1

71. dakikada Fenerbahçe farkı ikiye çıkardı. Tadic'in ceza sahası içinde aşırtma ortasında kale sahasında yükselen En-Nesyri'nin kafa vuruşunda, meyin yuvarlak ağlara gitti: 0-2

74. dakikada Fenerbahçe 3'üncü golü buldu. Sol kanattan En-Nesyri'nin ortasında topu göğsüyle yumuşatan Dzeko'nun vuruşunda, top ağlara gitti: 0-3

90+2. dakikada Fenerbahçe 4'üncü gole ulaştı. Amrabat'ın sağ kanattan ortasında Cenk Tosun'un kafa vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-4