Stat: Chobani
Hakemler: Ali Yılmaz, Hakan Yemişken, Samet Çiçek
Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Brown, İsmail Yüksek (Dk. 87 Fred), Asensio, Nene (Dk. 90+1 Oğuz Aydın), Talisca (Dk. 87 Szymanski), Kerem Aktürkoğlu (Dk. 77 İrfan Can Kahveci), En-Nesyri (Dk. 77 Cenk Tosun)
Hesap.com Antalyaspor: Julian, Bünyamin Balcı (Dk. 80 Samet Karakoç), Giannetti, Dzhikiya, Paal, Soner Dikmen (Dk. 67 Ceesay), Hasan Yakub İlçin (Dk. 67 Boli), Abdülkadir Ömür (Dk. 26 Ballet), Safuri, Storm (Dk. 80 Doğukan Sinik), Van de Streek
Goller: Dk. 65 Talisca (Penaltıdan), Dk. 90+2 Szymanski (Fenerbahçe)
Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Fenerbahçe ile Hesap.com Antalyaspor Kadıköy'de karşı karşıya geldi.
Chobani Stadı'ndaki oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe 2-0 kazandı.
Sarı lacivertli takıma 3 puanı getiren gollleri 65. dakikada Talisca, 92. dakikada Szymanski attı.
Domenico Tedesco yönetiminde ligde son 2 maçında puan kaybı yaşayan ve hafta içi UEFA Avrupa Ligi'nde de mağlubiyetle ayrılan Fenerbahçe, Akdeniz ekibini yenerek kötü gidişata son verdi.
Fenerbahçe bu galibiyetle puanını 15'e yükseltti. Hesap.com Antalyaspor ise 10 puanda kaldı.