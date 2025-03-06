Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında bugün İskoçya ekibi Rangers'ı ağırlayacak. TRT 1'den canlı yayınlanacak karşılaşma saat 19.45'te başlayacak.

Ülker Stadı'nda ve saat 19.45'te başlayacak karşılaşmayı İspanyol hakem Alejandro Hernandez yönetecek. Hernandez'in yardımcılıklarını vatandaşları Jose Naranjo ile Guadalupe Porras Ayuso, üstlenecek.

Karşılaşmanın dördüncü hakemliğini Jose Luis Munuera yapacak. Mücadelede Cesar Soto Grado VAR, Valentin Gomez AVAR olarak görev alacak.

Sarı-lacivertliler, Kadıköy'de ağırlayacağı rakibi karşısında galip gelerek rövanş öncesinde avantajlı skor elde etmeye çalışacak.

Müsabakanın rövanşı 13 Mart Perşembe günü İskoçya'da oynanacak.

FENERBAHÇE'DE ÖNEMLİ EKSİKLER VAR

Fenerbahçe, zorlu karşılaşmaya bazı önemli futbolcularından yoksun çıkacak.

Sarı-lacivertlilerde Fred ve Bright Osayi-Samuel sarı kart cezası nedeniyle maçta forma giyemeyecek.

İSMAİL DÖNÜYOR

Fenerbahçe'nin milli orta sahası İsmail Yüksek, takıma geri dönüyor.

Sakatlığı nedeniyle yaklaşık 1 aydır takımdan uzak kalan İsmail, teknik heyetin görevlendirmesi durumunda Rangers maçında kadroya dahil olabilecek.

İsmail, son olarak 9 Şubat'ta Alanyaspor deplasmanında forma giymiş ve o maçta sakatlanmıştı.