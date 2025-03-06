Galatasaray'da, sezon başında İsviçre'nin Young Boys takımına elenerek veda edilen Şampiyonlar Ligi'ne katılamamanın faturası ciddi boyutlara ulaştı

Devler Ligi'nin dışında kalmasıyla önemli bir gelir kaybı yaşayan sarı kırmızılılardaki bu maddi düşüş mali tablolara da yansıdı. Kısa süre önce açıklanan tablolarda en büyük kaybın UEFA gelirinde olduğu görüldü.

Akşam Gazetesi'nde yer alan habere göre; Galatasaray'ın 1 Haziran 2023-1 Temmuz 2023 döneminde UEFA geliri 1 milyar 279 milyon TL olarak açıklanmıştı. 2024 yılının aynı dönemde ise bu hasılat 613 milyon 235 bin TL'ye kadar geriledi. Böylece UEFA'dan elde edilen gelirdeki düşüş geçen sezona göre 665 milyon TL'yi geçti.

Sarı kırmızılılarda, sponsorluk, isim hakkı ve reklam gelirlerinde de bir düşüş yaşandığı, açıklanan mali tablolarda net bir şekilde görülüyor.