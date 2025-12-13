Ulusal Birlik Partisi (UBP) Girne Kadın Kolları eski Başkanı ve kamuoyunda “Juju” olarak bilinen Fatoş Ünal, sahte diploma soruşturması kapsamında dün Güzelyurt Kaza Mahkemesi’nde görülmesi planlanan duruşmaya sağlık sorunu nedeniyle katılamadı.

Ünal’ın kulak kristallerine bağlı bir rahatsızlık nedeniyle baş dönmesi ve mide bulantısı şikayeti yaşadığı, bu nedenle de mahkemeye gelmediği öğrenildi.

Ünal’ın avukatı, tanıkların da hazır bulundu duruşmada Girne Akçiçek Devlet Hastanesi'nden temin edilen raporu mahkemeye sundu. Raporun sunulmasının ardından, duruşmanın 18 Aralık Perşembe günü saat 11.00'a ertelenmesine karar verildi.

Bilindiği üzere Fatoş Ünal, sahte diploma soruşturması kapsamında 4 Temmuz 2024’te ülkeye girişte tutuklanmış, “gizlice” çıkarıldığı mahkemenin ardından teminatla serbest bırakılmıştı. Ünal, 1 Aralık 2025’te davanın ilk duruşması için yeniden mahkeme huzuruna çıkarılmış ve dosya “pi duruşması” için 12 Aralık’a, yani bugüne ertelenmişti. Hakkında 12 ayrı dosyadan itham edilmesi beklenen Ünal, “Yetkisiz Belge Düzenleme”, “Sahte Resmi Belge Düzenleme” ve “Sahte Resmi Belgeyi Tedavüle Sürme” suçlamalarıyla yargılanıyor.