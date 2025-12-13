Polis Genel Müdürlüğü’ne bağlı Mali Suçlarla Mücadele Şube Amirliği ekipleri tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 7 ayrı suçtan tutuklanan Başbakanlık Müsteşarı Hüseyin Cahitoğlu dün yeniden mahkemeye çıkarıldı. Polis, zanlıya yönelik 100 bin Euro daha rüşvet talep ettiği yönünde yeni bir ifade alındığını açıkladı. Mahkeme zanlının 5 gün daha tutuklu kalmasına emir verdi.

Mahkemede detayları aktaran Mali Suçlarla Mücadele Amirliği’nde görevli polis, zanlı Hüseyin Cahitoğlu’nun “rüşvet alma” “rüşvet teklif etme” “rüşvet talep etme” “irtikap” “görevi kötüye kullanma” “kanunsuz patlayıcı madde tasarrufu” “kanunsuz ateşli silah tasarrufu” suçlarından methalder olduğunu mahkemeye anımsattı.

Polis, meseleyle ilgili toplamda 39 kişinin sorgulandığını, 21 ifade alındığını belirtti. Polis, son 7 gün içerisinde alınan ifadelerde yine bir devlet kurumunda yapılacak işlemler için hukuka aykırı olarak Müsteşar Cahitoğlu’nun 100 bin Euro rüşvet talep ettiği yönünde yeni ifade alındığını mahkemeye aktardı. Zanlının emare alınan telefonun kasım ayında değiştirildiğinin belirlendiğini kaydeden polis, soruşturmanın sürdüğünü bertti.

Emare görüntülerin ve ses kaydının incelenmesinin sürdüğünü dile getiren polis, 5 gün ek tutukluluk talep etti.

“ZANLI SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ”

Zanlının avukatı Süleyman Özsoylular süreye itiraz etmezken, polise sorular yöneltti.

Savunma, zanlının verdiği 3 ifadenin içeriğini yeniden sordu. Polis, bir ifadenin evinde bulunan mermilerle ilgili kabul yönünde olduğunu, diğer iki ifadenin ise rüşvetle ilgili olduğunu ve zanlının suçlamaları kabul etmediğini belirtti. Savunma, zanlının eski telefonuyla ilgili izahat verip, vermediğini sordu, polis izahat verdiğini söyledi.

Savunma daha sonra zanlının böbreklerinde sorun olduğunu, son 2 gündür şikayetlerinin arttığını belirterek, doktor kontrolünden geçirilmesini talep etti. Yargıç Şevket Gazi, zanlının 5 gün süreyle tutuklu kalmasına ve doktor kontrolünden geçirilmesine emir verdi.