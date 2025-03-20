Doğu Akdeniz Üniversitesi İşletme ve Ekonomi Fakültesi tarafından düzenlenen "Yerel Yönetim ve Kadın Semineri"nde Mehmetçik Büyükkonuk Belediye Başkanı Dr. Fatma Çimen Tuğlu, yerel yönetimlerde kadınların önemi ve belediye olarak hayata geçirdikleri projeleri anlattı.

Başkan Tuğlu, seminerde yaptığı konuşmada, kadınların karar alma mekanizmalarına daha fazla dahil olmasının toplumsal gelişim açısından kritik bir unsur olduğuna vurgu yaptı. Mehmetçik Büyükkonuk Belediyesi olarak kadın üreticilere yönelik destekleyici projeler geliştirdiklerini belirten Tuğlu, özellikle kadın kooperatifleri aracılığıyla yerel üretime katkı sağladıklarını ifade etti.

Kadın Belediye Başkanı Olmanın Zorlukları ve Başarı Hikayesi

Kıbrıs’ta uzun yıllar sonra seçilmiş bir kadın belediye başkanı olarak göreve başladığında, bazı kesimlerin kadın bir yönetici olarak başarılı olup olamayacağı konusunda önyargılı yaklaştığını dile getiren Tuğlu, iki yıl içerisinde bu algıyı tamamen yıktıklarını belirtti. "Başladığımız günden bu yana Mehmetçik Büyükkonuk bölge halkına en iyi şekilde hizmet götürmek için çalışıyoruz. Yapılan projeler, altyapı çalışmaları, sosyal destek programları ve bölgeyi kalkındırmaya yönelik adımlarımız sayesinde artık yönetime dair bir önyargı kalmadı, aksine belediyemiz örnek gösterilen bir yönetim modeli haline geldi." dedi.

Yerel Yönetimde Kadın Gücü

Başkan Tuğlu, kadınların sadece sosyal projelerde değil, altyapı, çevre düzenlemeleri, ekonomik kalkınma ve teknoloji gibi birçok alanda aktif roller üstlenmesi gerektiğini vurguladı. "Kadınlar yönetime dahil olduğunda, sadece kendi hayatlarını değil, yaşadıkları toplumu da değiştirirler. Bizim belediyemizde kadınların gücü her alanda hissediliyor." ifadelerini kullandı.

Belediyeden Kadınlara Destek Projeleri

Mehmetçik Büyükkonuk Belediyesi olarak kadın girişimciliğini desteklemek adına çeşitli projeleri hayata geçirdiklerini belirten Tuğlu, "Kadın kooperatiflerimiz aracılığıyla üreticilerimize destek veriyoruz, onların ekonomik bağımsızlıklarını kazanmaları için eğitim ve finansal destek sağlıyoruz. Ayrıca sosyal projelerle dezavantajlı kadınlarımızın yanında oluyor, onların toplumda daha güçlü yer almasını sağlıyoruz." dedi.

Seminer, öğrencilerin yoğun ilgisiyle gerçekleşirken, program sonunda Başkan Tuğlu'na katkılarından dolayı teşekkür plaketi takdim edildi.