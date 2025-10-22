Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde ilk 9 haftada 20 puanla 2. sırada yer alarak zirve yarışını sürdüren bordo-mavililer, iç sahada bu sezon yenilgi görmezken 3 galibiyet, 2 beraberlik ile 11 puan toplamayı başararak ligde bu alanda en iyi takımların başlarında geldi.

Karadeniz ekibi, sahasında Kocaelispor ve Hesap.com. Antalyaspor'u 1-0, Zecorner Kayserispor'u 4-0 yenerken Gaziantep FK ve Samsunspor ile 1-1 berabere kaldı.

TEKKE YÖNETİMİNDEKİ İÇ SAHA MAÇLARI

Trabzonspor, Papara Park'ta teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde geçen sezon ve bu sezon olmak üzere toplam 10 lig karşılaşmasına çıktı.

Bordo-mavililer, bu karşılaşmalarda 5 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

EVİNDEKİ SON 10 MAÇTA TEK YENİLGİYİ GALATASARAY'A KARŞI YAŞADI

Trabzonspor, teknik direktör Fatih Tekke ile son 10 maçta evindeki tek yenilgisini Galatasaray'a karşı yaşadı.

Bordo-mavililer, geçen sezonun 35. haftasında ligi şampiyon olarak bitiren sarı-kırmızılı takım karşısında 2-0'lık yenilgi ile sahasından ayrılmıştı.

Trabzonspor, 10 Mayıs'ta oynanan bu karşılaşmanın ardından 165 günlük sürede iç sahada mağlubiyet yaşamadı.

İÇ SAHA GALİBİYETLERİ KUPADA FİNAL GETİRMİŞTİ

Trabzonspor, Fatih Tekke yönetiminde geçen sezon Ziraat Türkiye Kupası'nda sahasında aldığı sonuçlarla final oynadı.

Sipay Bodrum FK ile oynanan çeyrek final karşılaşmasını uzatma bölümünde attığı golle 3-2 kazanarak yarı finale yükselen bordo-mavililer, Göztepe'yi 2-0 yenerek finale yükselmişti.

Trabzonspor finalde ise Galatasaray'a Gaziantep'te oynanan karşılaşmada 3-0 mağlup olarak kupayı elde edememişti.