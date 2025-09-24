Güzelyurt/Omorfo Bir Sevdadır grubunun üyelerinden Ali Can’ın iki yıl önce trafik kazasında hayatını kaybeden oğlu Fatih Can anısına, ikinci kez düzenlenen Anı Futbol Karşılaşması yoğun ilgiyle gerçekleştirildi.

Karşılaşmada Güzelyurt/Omorfo Efsane ile Lefkoşa Efsane Masterleri sahaya çıktı. Dostluk havasında geçen mücadeleyi Lefkoşa Efsaneleri 3-1’lik skorla kazandı.

Maçın ardından Fatih Can’ın anısına plaket, kupa ve madalyalar takdim edildi. Etkinliğe rahmetlinin sevenleri, ailesi ve çok sayıda sporsever katılım gösterdi.