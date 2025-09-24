Güzelyurt/Omorfo Bir Sevdadır grubunun üyelerinden Ali Can’ın iki yıl önce trafik kazasında hayatını kaybeden oğlu Fatih Can anısına, ikinci kez düzenlenen Anı Futbol Karşılaşması yoğun ilgiyle gerçekleştirildi.

Lapta, Gençler'den istediğini aldı
Karşılaşmada Güzelyurt/Omorfo Efsane ile Lefkoşa Efsane Masterleri sahaya çıktı. Dostluk havasında geçen mücadeleyi Lefkoşa Efsaneleri 3-1’lik skorla kazandı.

Maçın ardından Fatih Can’ın anısına plaket, kupa ve madalyalar takdim edildi. Etkinliğe rahmetlinin sevenleri, ailesi ve çok sayıda sporsever katılım gösterdi.