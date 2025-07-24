Temmuz ayı faiz kararı için gözler TCMB’de
Temmuz ayı faiz kararı için gözler TCMB’de
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Karavelioğlu, TC Merkez Bankası’nın piyasaları az da olsa şaşırttığını ve Eylül ayına kadar politika fazinin %43 olarak devam edeceğini söyledi.

Karavelioğlu’nun açıklaması şöyle;

‘Eylül ayında TL faizlerde 30’lu rakamları görebiliriz ancak faiz halen Mart ayındaki politika faizinden 0,5 puan yüksek.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası piyasaları biraz da olsa şaşırttı ve Politika faizini 3 puan indirdi. Piyasa beklentisi 2,5 puan indirim yönündeydi. Eylül ayındaki toplantıya kadar politika faizi %43 olarak devam edecek.

19 Mart’ta Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanması sonrası yaşanan türbülans sonrası %42,5 olan politika faizini %46’ya çıkaran ve Haziran ayı toplantısında faiz değiştirmeyen TCMB bugün yaptığı olağan PPK toplantısında politika faizini 3 puan indirerek 2025 Mart ayındaki seviyenin 0,5 puan üstüne yani %43’e çekti.

Önümüzdeki süreçte siyasi açıdan ciddi bir sıkıntı yaşanmadığı takdirde, Ağustos ayında toplantısı olmayan TCMB, düşüş eğiliminde olan enflasyonla birlikte, Eylül ayındaki toplantısında politika faizini 30’lu rakamlara düşürebilir.’