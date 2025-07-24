Anamuhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin (CTP) Cumhurbaşkanı adayı CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği’ni ziyaret etti.

Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği Genel Başkanı Celal Bayar ve yönetim kurulu üyelerinin hazır bulunduğu ziyarette, Erhürman’a, CTP Milletvekili Filiz Besim eşlik etti.

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman ziyarette yaptığı konuşmada, Kıbrıslı Türklerin 1978’den beridir verdiği varoluş mücadelesinin şekil değiştirerek devam ettiğini söyledi. 1963 ve 1974 yıllarının Kıbrıslı Türklerin varoluş mücadelesindeki en sıkıntılı dönem olduğunu kaydeden Erhürman, varoluşa ilişkin meselelerin sadece askeri meseleler olmadığını ifade etti.

“Ekonomi önemli ölçüde Güney Kıbrıs'a kaydı. Nüfus yapımızda ciddi bir sıkıntı var. Mülkiyet düzeninde tartışmalı konumdayız” diyen Erhürman, davalar konusunda üç yıl boyunca uyarılar yaptıklarını ancak dikkate alınmadığını savundu. Erhürman, “Yabancılara mülk satışı yapılmamalıdır” diye bir görüşleri olmadığını ancak mülk satışının düzgün bir zemine oturtulması gerektiğini söyledi. Kamu yönetiminin düzgün yapılmadığını iddia eden Erhürman, bürokraside, eğitimde ve sağlıkta 80’li yılların bile gerisine düşüldüğü bir dönemlerde yaşandığını kaydetti.

Yeni neslin, yurt dışında okumaya ve oraya yerleşmeye teşvik edildiğini öne süren Erhürman, “Biz bu topraklara tırnaklarımızı geçirdik. Çocuklarımızın da bu topraklara tırnaklarını geçirmesini istiyoruz. Dolayısıyla insan onuruna yaraşır bir hayat sürecekleri ve burada yaşamayı tercih edecekleri bir ülkeyi onlara sunmak hepimizin boynunun borcudur. Bu sizin verdiğiniz varoluş mücadelesinin bugün biçim değiştirmiş halidir.” dedi. Tufan Erhürman, asıl meselenin, 1960 Kıbrıs Cumhuriyeti’nde de tescil edilen eşit uluslararası statü hakkı ve bunun realiteye kavuşması olduğunu söyledi.

Kıbrıs Rum tarafının, Türkiye Cumhuriyeti ile askeri denge oluşturma çabasıyla Amerika Birleşik Devletleri, İsrail, Fransa ve daha birçok ülke ile çeşitli anlaşmalar imzaladığını kaydeden Erhürman, askeri, güvenlik, ticaret yolları, deniz alanları konularında yapılan bu anlaşmaları, fiilen egemenlik kullanarak, sanki adada hiç yokmuş gibi Kıbrıslı Türklerin iradesi dışında gerçekleştiğini belirtti.

Erhürman, “Çocuklarımıza nasıl bir ülke bırakmalıyız konusunda fikir ayrılığımız yoktur. Bunun modeli, yöntemi ne olmalıdır; hangi yöntem bizi bu amaçlara daha kolay götürür konularını da özgürce tartışabilecek durumdayız” diyerek, ziyaret için TMT Mücahitler Derneği'ne teşekkür etti.

-Bayar: “Rum tarafı, Türkiye'nin ve Türk tarafının zayıf bir anını bekliyor”

TMT Mücahitler Derneği Başkanı Celal Bayar da yaklaşan Cumhurbaşkanlığı seçiminde Erhürman’a başarılar dileyerek, derneğin amacının aslında TMT ruhunu güçlü tutmak olduğunu söyledi. Rum tarafının ENOSİS davasından vazgeçmediğini, aşırı derecede silahlanmasının da bunu gösterdiğini vurgulayan Erhürman, Rum tarafının Türkiye'nin ve Türk tarafının zayıf bir anını beklediğini belirtti.

Kıbrıslı Türklerin politikaya erken girdiğini ve yaşanan sorunların bundan kaynaklandığını kaydeden Bayar, “Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın yürüttüğü egemen eşit iki devlet temelindeki çözümü politikası 2004 Annan Planı’ndan sonra önerilmeliydi” dedi.

Celal Bayar, Rum tarafının, Kıbrıslı Türkleri azınlık durumuna düşürmek niyetinin apaçık ortada olduğunu söyleyerek, “Bu devleti savunmaktan başka çaremiz yok. Biz dernek olarak devletimizden, anavatandan, Türk askerinin bu adada bulunmasından ve Kıbrıs milli davamızın, eşit egemen iki devlet temelinde çözülmesinden yanayız” şeklinde konuştu.