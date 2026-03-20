KKTC’de inşa edilen konutların satışı için aracılık yapmak suçlamasıyla tutuklanan ve yargılanmakta olan Alman Ewa İzabella Künzel’in şartlı tahliye talebinin reddedildiği bildirildi.

Haravgi’nin haberine göre, Künzel’in avukatları, tutukluluk süresinin aşırı uzadığı, savunma makamının dava hazırlıklarının engellendiği ve insanlık dışı muamele nedeniyle tutukluluk şartlarının kötü olduğunu gerekçe göstererek şartlı tahliye talep etmişti.

Talebi dün oy birliği ile reddeden Rum Ağır Ceza Mahkemesi, Künzel’in bugün saat 09.00’da yapılacak duruşmaya kadar tutuklu kalmasına hükmetti.