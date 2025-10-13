Değirmenlik Akıncılar Belediyesi’nden yapılan acıkamaya göre, Değirmenlik Akıncılar Belediyesi Başkanı Ali Karavezirler ve Akıncılar Muhtarı Mustafa Eğmez'in konuşma yaptığı panayıra, Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı, Cumhurbaşkanı Adayı Tufan Erhürman, CTP’li bazı vekiller, Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Zeki Çeler, Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, Dikmen Belediye Başkanı Yüksel Çelebi, Çatalköy Esentepe Belediye Başkanı Ceyhun Kırok da katıldı.

Cumhurbaşkanı ve bağımsız cumhurbaşkanı adayı Ersin Tatar da panayırı akşam saatlerinde ziyaret ederek, belde halkıyla selamlaştı.

Yiyecek-içecek ve hediyelik eşya stantlarının kurulduğu, konserlerin verildiği, müzik dinletileri ve dans gösterilerinin sunulduğu panayır, Grup Reva konseriyle sona erdi.

-Karavezirler: “İnşallah seçimden sonra Akıncılar’a kapı açılır”

Değirmenlik Akıncılar Belediyesi Başkanı Ali Karavezirler, 20’ncisi düzenlenen Evvel Zaman İçinde Lurucina Panayırı’nın yine kalabalığıyla farkını ortaya koyduğunu belirterek, katılan herkese teşekkür etti.

Akıncılar’a sınır kapısı açılması konusunun gündemdeki yerini koruduğunu ifade eden Karavezirler, “Akıncılar'ımız yıllardır mağdur. Limya ve Kiracıköy kapısının açılması gündeme gelmiş, bir hareketlilik yaşanmıştı. Ancak konu, seçimden sonraya kaldı. Seçimden sonra inşallah, ilk panayırımızda Limya kapısı da Kiracıköy kapısı da açılmış olur” dedi.

Karavezirler, Akıncılar’a kapı açılmasıyla ilgili üzerlerine düşen görevleri yapmaya hazır olduklarını defalarca söylediklerini, belediye meclisinde de bu konuda 6 karar alındığını, bunları hayata geçirmek için canla başla mücadeleye devam edeceklerini söyledi.

Akıncılar’ın kendine has dokusuyla önemli bir köy olduğunu vurgulayan Karavezirler, bölgenin gelişmesi ve güzelleşmesi için çalıştıklarını belirtti.

Karavezirler, panayırın düzenlenmesine katkıda bulunan, emek veren herkese teşekkür etti.

-Eğmez: “Köyün yok olmaması, geleceği için kapı istiyoruz”

Akıncılar Muhtarı Mustafa Eğmez, Lurucina Panayırı’nın her seferinde daha fazla kalabalığı ağırladığını belirterek “Panayırımız çok samimi geçen etkinliklerden biridir. Katılan herkese bu samimiyeti için çok teşekkür ederim” dedi.

Eğmez, Akıncılar’a kapı açılması konusunun bölgenin gündeminden düşmediğini kaydederek, Cumhurbaşkanlığı seçiminden sonra köye istedikleri kapının açılması temennisinde bulundu.

Köyün yok olmaması için, geleceği için bunu istediklerini ifade eden Eğmez, bir dahaki panayırda umut verici haberlerle kürsüde olmayı diledi. Eğmez, panayıra katılan, katkı koyan herkese teşekkür etti.

-Köylerdeki yaşamı ve tarihi binaları konu alan sergi de açıldı

Öte yandan “XX. Evvel Zaman İçinde Lurucina Panayırı kapsamında, “Değirmenlik Akıncılar Belediyesi Köylerindeki Yaşam ve Tarihi Binalar” adlı fotoğraf sergisi de açıldı.

Sergide, Değirmenlik Akıncılar Belediyesi Özle Türkel Sosyal Aktivite Merkezi ile Kıbrıs Fotoğraf Sanat Derneği’nin ortaklaşa yürüttüğü fotoğraf kursundaki 25 kursiyerin belediye sınırlarındaki köylerde çektiği 50 fotoğraf yer aldı.