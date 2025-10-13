Lefke Çevre ve Ekoloji Derneği 1. Olağan Genel Kurulu yapıldı. Dernek Başkanlığına Tamer Dayıoğlu seçildi.

Lefke Çevre ve Ekoloji Derneğinden verilen bilgiye göre, genel kurul Lefke Samtay Vakfı’nda yer aldı.

Çevre bilincini artırma ve sürdürülebilir yaşamı teşvik etme misyonuyla faaliyet gösteren Dernek, genel kurulda üyeleriyle bir araya gelerek hem geçmiş dönem çalışmalarını değerlendirdi hem de gelecek vizyonunu paylaştı.

Toplantının açılışında, Dernek Yönetim Kurulu üyesi Meltem Köksallar tarafından okunan sekiz sayfalık faaliyet raporunda, Lefke bölgesinde gerçekleştirilen çevre koruma projeleri, eğitim faaliyetleri, kompost uygulamaları ve toplumsal farkındalık çalışmaları detaylı şekilde sunuldu.

Genel kurulda ayrıca yeni dönem için önerilen Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ve Disiplin Kurulu üyeleri oy-birliğiyle kabul edildi.

Toplantının sonunda katılımcılar arasında gelecek dönem projeleri hakkında fikir alışverişi yapıldı. Özellikle yerel çevre eğitimi, kompostun yaygınlaştırılması ve Avrupa Birliği destekli projelere katılım konularında yeni öneriler gündeme geldi.

Lefke Çevre ve Ekoloji Derneği, bölge halkının katılımıyla çevresel farkındalığı artırmaya ve doğayla uyumlu yaşam biçimlerini teşvik etmeye devam edeceğini kaydetti.