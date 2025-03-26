Şirinevler, Akçiçek, Alemdağ ve Kozanköy halkı, Akçiçek bölgesinde faaliyet gösteren taş ocağı işletmecilerini protesto etti. İş araçlarının kullandığı Dağaşan Caddesi ve bağlı yolların trafiğe kapatıldığı eylemde, taş ocaklarının kapatılması talep edildi. Yetkililere çağrı yapan köylüler, adım atılmazsa eylemlerin süreceğini kaydetti.

Şirinevler, Akçiçek, Alemdağ ve Kozanköy muhtarlıkları tarafından düzenlenen eyleme, Dikmen Belediye Başkanı Yüksel Çelebi ile Lapta Alsancak Çamlıbel Belediye Başkanı Fırat Ataser de katıldı.

Eylemde, “Evlerimiz Başımıza Yıkılıyor”, “Köyde Maske Takmak İstemiyoruz”, “Patlamalardan ve Tozdan Bıktık”, “Köy Dediğin Oksijendir, Toz Değil”, “Köyde Yaşıyoruz Ama Temiz Nefes Alamıyoruz”, “Her Gün Depremi Yaşıyoruz”, “Kontrolsüz, Dikkatsiz Kamyonlardan Bıktık”, “Zeytin Ağaçlarımız Tozdan Çok Etkileniyor”, “Organik Sebze Değil, Tozlu Sebze Yiyoruz” yazılı dövizler açıldı.

Şirinevler Muhtarı Serkan Pilli eylemde yaptığı konuşmada, bölgede üç tane taş ocağı işletmesi olduğunu ifade ederek, bir firmaya daha izin verildiği duyumunu aldıklarını belirtti. Taş ocaklarından çıkan tozların dört köyü etkilediğini dile getiren Pilli, taş ocaklarının gece-gündüz çalıştığını kaydetti. Şirinevler-Kozanköy toprak yolundan günde yaklaşık 300 tane kamyon geçtiğini ifade eden Pilli, tozdan kaynaklı, çok büyük sıkıntı içerisinde olduklarını, köylülerin çamaşırlarını dahi dışarıya asamadığını söyledi.

“Yakında kanser olacağız.” diyen Pilli, patlamalar nedeniyle evlerde çatlaklar meydana geldiğini de kaydetti. Yetkililerin kendilerini dikkate almadığını savunan Serkan Pilli, “Evler başımıza yıkılıyor, ekinlerimiz, ağaçlarımız toz toprak altında… Biz taş ocaklarının kapanmasını istiyoruz.” dedi.

Eylemde konuşan Alemdağ Muhtarı Ömer Tabur , bölgedeki taş ocaklarının kapanmasını veya kontrollü bir şekilde çalışmasını istediklerini belirtti.

“20 yıldır bu eziyeti çekiyoruz.” diyen Tabur, her geçen gün taş ocaklarının arttığını ifade ederek, yetkililerden yardım beklediklerini söyledi. Tabur, köyde kanser vakaları ve astım hastalarının arttığına da dikkat çekti.

Akçiçek Muhtarı Ali Kinsiz de, köylünün toz, topraktan şikayetçi olduğunu dile getirerek, ağır tonajlı kamyonların yollara zarar verdiğini söyledi.

Kozanköy Muhtarı Serkan Alkanat da, yıllardan beri ihmal edilen sorunun hızlı bir şekilde çözülmesi gerektiğini belirtti.

Eylemde konuşan Dikmen Belediye Başkanı Yüksel Çelebi, çeyrek asırdır devam eden sorunun katlanarak büyüdüğünü ifade etti.

Patlatmaların gelişi-güzel olduğunu kaydeden Çelebi, çevrenin tahrip edildiğini belirtti. Çelebi, bu eylemin de sonuçsuz kalması halinde, eylemleri artıracaklarını kaydetti.

Belediyenin 3-4 ay önce Şirinevler köyünün yarısını asfaltladığını dile getiren Çelebi, koydukları levhalara rağmen gelişi-güzel saatlerde kontrolsüz bir şekilde yolların kullanıldığını ve asfaltların çöktüğünü söyledi.

Yüksel Çelebi, belediye olarak gelecek aydan itibaren Dağaşan Caddesi ve Güngör’e tartı koyup, taş ocaklarının yola çıkardığı kamyonları ölçeceklerini de açıkladı.

Eylemde konuşan Lapta Alsancak Çamlıbel Belediye Başkanı Fırat Ataser, Taş ocaklarının çalışma saatlerinin düzenlenerek, pazar günü hiçbir firmanın çalışmaması gerektiğini söyledi.

Ağır tonajlı araçlar nedeniyle Kozanköy yolunun “bin beter” durumda olduğunu dile getiren Fırat Ataser, “İstenirse çözüm bulunabilir, yeter ki istek olsun.” dedi.