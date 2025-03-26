Havaalanı’nda meydana gelen “kanunsuz uyuşturucu madde (hintkeneviri) ithal-tasarruf” tasarrufu meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Turgay Demirbaş yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru olayla ilgili bulguları aktardı. Polis, huzurda bulunan zanlı Turgay Demirbaş’ın 21 Mart 2025 tarihinde saat 18.30’da Havaalanı’nda bavuluna Pamir isimli Narkotik Dedektör köpeğinin tepki vermesi üzerine zanlının yapılan aramada tasarrufunda yaklaşık bir gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındığını ve zanlının suçüstü hali gereği tutuklandığını belirtti.

Polis, zanlının gönüllü ifade verdiğini, uyuşturucu maddeyi bir gram olarak İstanbul’da 500 TL’ye aldığını, tatil için KKTC’ye gelirken, içmek için yanında getirdiğini söylediğini aktardı. Polis, zanlının mahkemeye çıkarılarak, 3 gün ek süre alındığını, uyuşturucu maddenin 24 Mart’ta analize gönderildiğini, analiz sonucunun çıkmadığını söyledi. Polis memuru, soruşturmanın devam ettiğini ifade ederek, 3 gün ek süre istedi.

Mahkemede konuşan zanlı ise çok pişman olduğunu dile getirdi.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç, zanlının soruşturma maksatlı 3 gün daha poliste tutuklu kalmasına emir verdi.