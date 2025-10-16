ABD Başkanı Donald Trump ile Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in Mısır'da ayaküstü görüşmesi ile ilgili yeni notlar ortaya çıktı.

Görüşme ile ilgili açıklama yapan Rum Dışişleri Bakanı Kombos, “Hristodulidis, Başkan Trump ile Kıbrıs sorunuyla ilgili kısa süreli konuşma imkânı buldu. Bu konuşmada, tarafımızın, defalarca belirttiğimiz gibi, BM çerçevesinde, esaslı müzakerelere derhal dönme yönündeki net ve açık pozisyonu ortaya kondu'' dedi.

TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile de kısa bir baş başa görüşme yapıldığını belirten Kombos, ''Şarm El Şeyh'teki zirvenin başlaması için uzun süre beklenen Donald Trump'ın gelişi sırasında; Hristodulidis’in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la da kısa bir baş başa görüşmesi oldu, ancak bu görüşme tamamen nezaket içerikliydi'' açıklaması yaptı.

Kombos, Türkiye'nin önemine dikkat çekti ve ''Türkiye'nin bölgede, uluslararası toplumda önemli bir güç ve potansiyele sahip olduğunu'' kaydetti.