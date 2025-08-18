Girne-Lefkoşa Anayolunda önceki gün trafik kontrolü için aracı durdurulan Latif Başkurt, tasarrufunda bulundurulması yasak kilise malları, kama, eski kitaplarla yakalandı. Aynı gün zanlının Girne’de evinde gerçekleşen aramada avluda bulunan depo içerisinde, üzerinde Meryem Ana resmi bulunan 34 adet kitap, 1974 yılına ait olduğu düşünülen çok sayıda fişek, ve kilise çanı ele geçirildi.

Yapılan sorgulamada “Enver” isimli kişiyle daha önce sosyal medya üzerinden yazışarak sipariş ettiği ürünleri satmaya götürdüğünü itiraf eden zanlı Başkurt, tutukluluk talebi ile Girne Kaza Mahkemesine çıkarıldı.

Girne Polis Müdürlüğüne bağlı Adli Şube’de görevli polis memuru Kağan Savaşkan, zanlının ‘İzinsiz eski eser tasarruf, bulundurma’ ve ‘Kanunsuz kama tasarrufu’ suçlarından tutuklandığını söyledi.

Savaşkan, zanlı Başkurt’un önceki gün saat 15.30 raddelerinde Girne-Lefkoşa Anayolu üzerinde trafik kontrolleri sırasında tutuklandığını kaydetti.

Zanlının aracında kilise malı olan buhurdanlık, kama, eski kitap bulunduğunu ifade eden polis, Eski Eserler ve Müzeler Dairesinden yapılan ilk sorgulamada söz konusu buhurdanlıkların tasarrufunun yasak olduğunu tespit ettiklerini anlattı. Aynı gün zanlının evinde gerçekleşen aramada depoda yine bulunan kitapların Milli Arşiv’den araştırılacağını kaydeden polis yapılan sorgulamada zanlının suçlarını itiraf ettiğini belirtti.

Söz hakkı tanınan zanlı, “Evi satın aldığımda eski sahibi İngiltere’de yaşamını kaybetti. Ölmeden önce o evde çok sayıda sayısız antika olduğunu bilerek aldım birkaç kez eve hırsız girdi. Telefonda bana ulaşan Enver isimli kişiye Whatsapp üzerinden önceden fotoğrafları gönderdim beğendiklerini satmak için götürüyordum” dedi.

Yargıç Temay Sağer, polisin olaya ilişkin soruşturmasının devam ettiğini belirterek zanlının bu süre zarfında poliste 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.