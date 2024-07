Larnakalılar Gecesi, Larnakalılar ile İskeleliler’i festivalde buluşturdu

5 yıllık aranın ardından hasretin 28 Haziran’daki görkemli açılışla son bulduğu Geleneksel İskele Festivali, 7 Temmuz’a kadar birbirinden güzel ve özel geceleri, halkla buluşturmaya devam ediyor. Festivalin 7. Günü olan dün( 4 Temmuz) Larnakalılar Gecesi düzenlendi. 5 yıl sonra Larnakalılar’ı İskele’de buluşturan İskele Festivali’nde bu yıl 12.’si düzenlenen Larnakalılar Gecesi, katılımcılarına nostalji yaşattı. Larnakalılar’a özgü nohutlu, tavuklu pilav ile hurmalı Acuva Tatlısının dağıtıldığı Larnakalılar Gecesi’nin onur konuğu İbrahim Kurşiniler ile ülkemizin sevilen ismi Yahya ve orkestrası konser verdi. Geceye Cumhurbaşkanı Vekili, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre de katıldı.52. Geleneksel İskele Festivali, Larnakalılar Gecesi ile devam etti. Bu yıl 12.’si düzenlenen gecede katılımcılara bir kez daha nostalji yaşatıldı. Gecenin sunuculuğunu ise kendisi de Larnakalı olan İskele Belediyesi Meclis Üyesi Kubilay Aşık yaptı. İskele Belediyesi ve Larnakalılar Derneği’nin organizasyonundaki Larnakalılar Gecesi, İskele Belediyesi Açık Hava Kültür Merkezi’nde gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Vekili, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, İskele Belediyesi Meclis Üyeleri Halil Dericioğlu, Zekiye Gece ve Sefa Kurukafa’nın yanı sıra Larnakalılar Derneği Başkanı Zarifşen Menteşoğlu, Onursal Başkanı Göksel Saydam, Kurucu Başkanı Ayten Akmen, Larnakalılar ile İskele halkının yanı sıra yerli yabancı çok kişi katıldı.Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan 12. Larnakalılar Gecesi’nin açılış konuşmasını Larnakalılar Derneği Başkanı Zarifşen Menteşoğlu yaptı. Konuşmasında her zaman yanlarında olan, gecenin düzenlenmesi için de her türlüğü desteği sağlayan İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu’na, meclis üyelerine ve personeline teşekkür ederek başlayan Larnakalılar Derneği Başkanı, Larnakalılar Derneği olarak, Larnakalılar Gecesi’ni, Larnakalıları buluşturmak, kültürü yaşatmak ve geçmişi anmak adına düzenlediklerini söyledi.Menteşoğlu konuşmasının sonunda ise İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu’na teşekkür plaketi taktim etti.İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu da konuşmasında geçmişten günümüze, Larnaka’dan İskele’ye taşınan ve festivaller festivali olarak nitelendirilen İskele Festivali’nin, 5 yıl aradan sonra her bir günü ve gecesi ayrı güzellikte ve coşkuyla yaşanmaya devam ettiğini ifade etti. Festivalin bu kadar talep görmesini, her yıl büyük bir özlem ve heyecanla beklenmesini de festival bünyesinde yer alan gecelere bağladı. Larnakalılar Gecesinin de geçmişten günümüze ışık tutan ve bu ışığı geleceğe de taşınması açısından çok kıymetli ve değerli bulduklarının altını çizen Sadıkoğlu, gecenin hazırlanmasında emeği geçen Larnakalılar Derneği’ne, İskele Belediyesi meclis üyelerine ve personeline teşekkür etti, ebediyete intikal etmiş Larnakalılar’a da Allah’tan rahmet diledi.Larnakalılar Gecesi’ne katılan ve açılış öncesinde kendisine eşlik eden İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu ile birlikte Festival alanını gezen ve stant sahipleri ile vatandaşlarla sohbet eden Cumhurbaşkanı Vekili, Cumhuriyet Meclisi Başkanı da bir konuşma yaptı. Larnakalılar’ın adanın birçok bölgesinde olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Vekili Zorlu Töre, Larnakalılar Gecesi aracılığıyla tüm Larnakalılar’a selamlarını gönderdi.Kıbrıslı Türkler ’in Larnaka başta olmak üzere Limasol’dan, Baf’tan Güney Kıbrıs’ın birçok bölgesinden Kuzey’e gelip yerleştiğini anımsatan Cumhurbaşkanı Töre, hatıraların da ilk günkü canlılığını koruduğunu ifade etti. Larnaka’nın ulusal mücadele döneminde en çok şehit veren bir bölge olduğunun da altını çizen Töre, tüm şehitlere Allah’tan rahmet diledi. Şehitlerin olmadan bir toplumun olamayacağını ve özgürlüğe kavuşamayacağını da vurgulayan Cumhurbaşkanı Vekili, Kayıp Otobüs Şehitlerini de hatırlatarak, İskele Belediyesi tarafından yapılan ve 13 Mayıs’ta açılışı gerçekleşen Kayıp Otobüs Anıtı’yla da hatıraların yeniden canlandığını, canlı da tutmak mecburiyetinde olduklarını söyledi. KKTC bizim milli devletimizdir diyen Cumhurbaşkanı Vekili, 20 Temmuz’da Mutlu Barış Harekatının 50. Yılının kutlanacağını da belirterek, bugünün büyük bir coşku ve heyecanla kutlanacağının da altını çizdi. Türk Ordusunun Kıbrıs Türk halkının en büyük güvencesi olduğuna da dikkat çeken Töre konuşmasının sonunda ise Kıbrıs Türk halkına yalnızca Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nin kol kanat gerdiğini ve tanıdığını söyleyerek bugün özgürlük ve güvenlik içerisinde yaşadıklarını belirtti.Larnakalılar Gecesi’nde Larnakalılar Derneği Onursal Başkanı Göksel Saydam ile kurucu başkanı Ayten Akmen’e plaket taktimi de yapıldı. Gecede İskele Belediyesi Halk Dansları Topluluğu ise Kıbrıs kültürünün önemli bir parçasını oluşturan Kına Gecesi’ni canlandırdı. Gerçeğini aratmayan kına gecesi, katılımcılar tarafından büyük ilgi gördü.İskele’nin yöresel lezzetlerinden olan Nohutlu pilav ve hurmalı acuva tatlısının yanı sıra kuruyemiş işe çörek ve hellimin ikram edildiği gecede, Aksoy Hüseyin Ruso ile Hüseyin Garip Larnaka temalı söyleşilerde bulundular, şiirler okudular. Gecenin onur konuğu, duayen isim İbrahim Kurşiniler ile Yahya ve orkestrasının konseri de büyük alkış aldı. Konsere ara ara gecenin sunucusu kendisi de müzisyen olan Kubilay Aşık da eşlik etti.Gecede özel kaplar içinde misafirlere dağıtılan nohutlu pilavlar, sürprizleri de beraberinde getirdi. Kapların altında ‘kazandınız’ ifadesi yer alırken, kazananlara İskele bölgesindeki otellerden konaklama hediye edildi.