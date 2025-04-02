Komiteden yapılan açıklamaya göre, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve Misyon Şefi Colin Stewart, AB ve BM Kalkınma Programı temsilcileri, Komitenin üç ofisindeki tüm çalışanlarla birlikte 1000’inci toplantıyı kutlamak için etkinlikte bir araya geldi.

-Liderlerden mesaj

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, 1000’inci toplantı nedeniyle KŞK çalışanları ile paylaşılmak üzere mesajlar hazırladılar.

Her iki lider de, KŞK’nın operasyonuna olan bağlılıklarını ve Komite’nin şimdiye kadar elde ettiği başarıları memnuniyetle karşıladıklarını yineleyerek, KŞK çalışanlarına özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Kayıp kişilerin yakınlarının, uzun yıllar süren belirsizlikten sonra sonuca ulaşmalarına yardımcı olunan iki toplumlu çabaların sürdürülmesini teşvik eden liderler, KŞK’nın resmi listesinde yer alan kayıp kişilerle ilgili herhangi bir bilgileri varsa paylaşmaları için halka da çağrılarını yineledi.

Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum kayıplardan, şu ana kadar toplam 1052 kişi kimliklendirilerek, usulüne uygun bir cenaze töreniyle ailelerine teslim edildi.

Kayıp Şahıslar Komitesi, 1981 yılında Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum liderler tarafından, Birleşmiş Milletler himayesinde gerçekleştirilen bir anlaşma ile kuruldu.

Kıbrıs’ta Kayıp Şahıslar Komitesi Projesi, kayıpların gömülü oldukları yerden çıkarılması, kimliklendirilmesi ve ailelerine iade edilmesine yönelik 2006 yılından itibaren Avrupa Birliği (AB) tarafından ortak finanse edildi.