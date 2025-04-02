KTTO’dan yapılan açıklamaya göre, “Geleceğe Kitapla Dokun” adıyla düzenlenen kampanya, 21 Nisan'a kadar kitap bağışlarını kabul edecek. Toplanan kitaplar 22 Nisan'da Milli Eğitim Bakanlığı’na teslim edilerek ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaştırılacak.

Kampanya süresince kitap bağışları, KTTO merkez binasında yer alan danışma masasının yanı sıra ülke genelinde belirlenen 28 farklı noktada toplanacak. Bağış noktaları arasında Renoir Home, Buff & Bloom, Shine Optik, GJC, Deniz Plaza, Pack Ner Shop ve Şah Market Place gibi kurumlar yer alıyor.

Bağış noktalarının tam listesi ve çalışma saatleri, KTTO’nun resmi web sitesi (www.ktto.net) ve sosyal medya hesapları üzerinden kamuoyu ile paylaşıldı.

Kıbrıs Türk Ticaret Odası, bu kampanya aracılığıyla toplumsal dayanışmayı güçlendirmeyi, bireyleri eğitime katkı konusunda teşvik etmeyi ve kitapların daha geniş kitlelerle buluşmasına destek olmayı hedefliyor.