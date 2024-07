KTSYD “Yılın Başarılıları Ödül Töreni” dün akşam yapıldı

Cumhurbaşkanı Tatar ile Meclis Başkanı Töre de törene katıldı

Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (KTSYD) tarafından geleneksel olarak düzenlenen “Yılın Başarılıları Ödül Töreni” dün akşam yapıldı.



Törene Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre ve ana muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman da katıldı.





KTSYD tarafından yapılan açıklamaya göre, “Sporun Oscar Ödülleri” olarak her yıl verilen ödüller, derneğin 41’inci kuruluş yıldönümünde yapılan organizasyonla, Dernek Genel Merkezi’nde yer alan Fikret Ünlü havuzu başında takdim edildi.



- Özsoy: "41. yılımızda ödül vermenin gururunu yaşıyoruz"



Ödül töreninde konuşan KTSYD Başkanı Necati Özsoy, birbirinden başarılı sporcular arasında seçim yapmakta zorlandıkları bir ödül gecesi yaşadıklarını söyledi.

Özsoy, "Yoğun katılımla ödül törenimizi yapmanın gururunu yaşarken, Buse Savaşkan örneğinde gördüğümüz gibi, bireysel sporlarda başarılı sporcularımızı zamanında ve gerektiği kadar maddi manevi destekleyebilirsek, ilerleyen yıllarda Buselerin sayısının artacağına inanıyorum. Bu vesile ile gecemize katılan, ödüle layık gördüğümüz herkese teşekkür eder, tebrik ederim" dedi.



- "Büyük bir motivasyon sağladı"





Gecede Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre ve ana muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, konuşma yaparak, KTSYD yönetiminin 41. Yılda düzenlediği “Yılın Başarıları” ödül gecesinde, başarılı sporcuları ödüllendirerek, büyük bir motivasyon sağladığını kaydetti.





- Töre: “KKTC her alanda vardır ve var olmaya devam edecektir”



Cumhuriyet Meclisi'nden verilen bilgiye göre Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre konuşmasında KKTC'nin spor alanında maruz kaldığı ambargo ve izolasyonlara rağmen , Kıbrıs Türk gençliğinin her alanda sportif başarılar elde ettiğini söyledi.

Töre, ambargo ve izolasyonların olmaması halinde gençlerin çok daha büyük başarılara imza atacağını kaydetti.

Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği’ni tesislerinden dolayı kutlayan Töre, Şampiyon Melekleri de andı.

Gençlerin sağlıklı birer birey olarak yetişmesinde sporun önemini vurgulayan Töre, KKTC’nin her alanda var olduğunu ve var olmaya devam edeceğini söyledi.

Geçmişte sportif alanda yaşanan tecrübeleri de hatırlatan Töre, Güney Kıbrıs’ın, KKTC’nin daha görünür hale gelmesini engellemek için her yola başvurduğunu belirtti.



- Ödüle layık görülenler

KTSYD Yönetim Kurulu, Şampiyon Melekler Özel Ödülü’nü Şht. Hüseyin Ruso Ortaokulu Cimnastik Kız Takımı’na, Şht. Turgut Ortaokulu Atletizm Erkek Takımı’na ve Hala Sultan İlahiyat Koleji Hentbol Erkek Takımı’na verdi.

Ahmed Sami Topcan Üstün Hizmet Ödülü'ne bu yıl Harika Kıral layık görülürken diğer ödüller ve takdim edildikleri kişiler ise şöyle:

"Mete Adanır Yılın Sporcusu Ödülü- Buse Savaşkan; Yusuf Kaptan Yılın Antrenörü Ödülü-Nazım Aktunç; Sulhi Garan Yılın Hakemi Ödülü-Utku Hamamcıoğlu; Omaç Başat Basın Teşvik Ödülü-Necmi Usal; Zeka Özteknik adına verilen özel ödüller-Kemal Elektrikçi, Erdaş Uçaner ve Berkem Korbay".