Kotak ölümünün 13. yıl dönümünde anıldı

Ailesi ve sevenlerinin yanında siyaset ve basın camiasından isimlerin de katıldığı törende İsmet Kotak'ın ülkeye hizmetleri konuşmacılar tarafından anlatıldı

Eski bakanlardan gazeteci-yazar İsmet Kotak, ölümünün 13’üncü yıl dönümünde Lefkoşa mezarlığındaki kabri başında törenle anıldı.

Ailesi ve sevenlerinin yanında siyaset ve basın camiasından isimlerin de katıldığı tören, bir dakikalık saygı duruşuyla başladı.

S.Kotak

İsmet Kotak’ın oğlu Serhat Kotak törende yaptığı konuşmada, her yıl düzenlenen bu anma töreni sayesinde kendisi için çok zor olan bir günün değerli bir hale geldiğini belirtti. Kotak, babasının her zaman halkını öne koyan biri olduğunu ifade etti.

Cesareti, mücadele ruhu, vatanına bağlılığı, dürüstlüğü, “şu yapılmalıdır” demek yerine o şeyi yapan bir kişiliğe sahip olmasıyla, her zaman babasını örnek aldığını dile getiren Kotak sözlerini “baba seni özlüyorum” diyerek bitirdi.

Töre

Törende konuşan Cumhurbaşkanı Vekili, Meclis Başkanı Töre, Kotak’ın ciddiyetle çalışan çok girişimci bir kişi olduğunu, daima ileri düşündüğünü ve yaratıcı bir inan olduğunu anlattı.

Kotak’ın devletine bağlı bir insan olduğun da kaydeden Töre, “Çok sevdiği ay yıldızlı bayraklar altında rahat uyusun” dedi.

Özkurt

Bayrak Radyo Televizyon Kurumu Müdürü Meryem Özkurt ise törende yaptığı konuşmada, Kotak’ın Canbulat Radyosu aracılığıyla Kıbrıs Türkü’ne moral ve bilgi verdiğini anımsattı. Özkurt, “Böyle bir duayenin geçtiği BRT’de onun oturduğu koltukta oturmaktan onur duyuyorum” dedi.

Özersay

Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, topluma liderlik etmiş kanaat önderlerinden olduğunu belirttiği Kotak’la Kıbrıs Postası’nda çalışma şansı elde ettiğini söyledi. Özersay Kotak’ın köşe yazılarını yazarken ortaya koyduğu disipline işaret etti.

Kotak’ın geleceğe dönük vizyonu olan bir insan olduğunu belirten Özersay, kendisinin ta o günlerde Akdeniz’deki doğal gaz konusunda öngörüleri olduğunu dile getirdi.

Tahsin

Eski bakan ve milletvekili Özel Tahsin de etkinlikte yaptığı konuşmada, “Aradan 13 yıl geçti ancak 13 asır geçse de o her zaman kalbimizde olacak” dedi.

Kotak gibi değerli ve çok yetenekli birini tanımış olmaktan duyduğu memnuniyeti ifade eden Tahsin, Kotak’ın Türkiye’den su getirilmesi projesi ve Doğu Akdeniz Ünivesitesi’nin kurulması gibi çok önemli projelere koyduğu katkıya işaret etti.

Aker

Kıbrıs Türk Basın Konseyi ve Dünya Basın Konseyleri Birliği Başkanı Şule Aker de konuşmasında, İsmet Kotak’ın zekâsı ve cesaretine vurgu yaptı.

Aker, "Kotak şu an hayatta olsa, toplumun bir adım ötede olacağını" söyledi.

Bayar

Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği Genel Başkanı Celal Bayar, Kotak’ın çok yönlü bir devlet adamı olduğunu belirtti.

KKTC’ye gönülden inanan Kotak’ın cumhuriyetin kuruluşuna da katkı koyduğunu anımsatan Bayar, Kotak’ın topluma sosyal ve ekonomik anlamda katkıları olduğunu da söyledi.

Bayar, Kotak’ın halkını seven iyi bir aile reisi olduğunu da anlatarak, kendisini rahmetle andı.

Kanat

Bayrak Radyo Televizyon Kurumu Çalışanları Sendikası (Bay-Sen) Başkanı İbrahim Kanat ise törende yaptığı konuşmada, Kotak’ın BRT’de yaptığı çalışmalara değinerek, şu an kullanılan radyo stüdyosunun Kotak döneminde kurulduğunu belirtti.

Kanat, Kotak’ın çalışan haklarının ileri taşınması konusunda çalışmaları olduğunu da anlattı.