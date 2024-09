Dünya Temizlik Günü’nde iki toplumlu etkinlik düzenleniyor

“Dünya Temizlik Günü” nedeniyle 20 Eylül Cuma günü başkent Lefkoşa’da iki toplumlu temizlik projesi “Let’s Do It” kapsamında temizlik etkinliği düzenleniyor.

Yeşil Barış Hareketi ve Let’s Do It Cyprus tarafından organize edilen ABD Büyükelçiliği sponsorluğundaki etkinlik için gönüllüler saat 17.30’da kuzeyde Büyük Han’da, güneyde ise Phaneromeni Kilisesi’nde buluşacak.

Etkinliğe katılanlar bir saat boyunca Lefkoşa surlariçinde, 11 burç güzergahında temizlik yapacak.

Saata 18.00’de başlayacak etkinlikte, her iki rota da ara bölgedeki Home for Cooperation’da (Dayanışma Evi) saat 19.00'da tamamlanacak.

Katılımcılara burada uluslararası Lets Do It! World sertifikası verilecek ayrıca içecek ve atıştırmalıklar da sunulacak.

Yeşil Barış Hareketi’nden verilen bilgiye göre, deniz kirliliği sorunu da dahil olmak üzere küresel katı atık sorunuyla mücadeleyi amaçlayan yıllık küresel bir sosyal eylem programı olan Dünya Temizlik Günü’nde yine küresel bir organizasyon olan Let’s Do It! World tarafından 1919 ülkede 70 milyondan fazla gönüllünün katılımıyla etkinlik düzenleniyor.

Yeşil Barış Hareketi, Kıbrıs’ta iki toplumu bir araya getirerek, ortak bir amaç, temiz bir Lefkoşa ve Kıbrıs için, surlar boyunca yapılacak temizlik çalışmasına Lefkoşa Türk Belediyesi’nin de desteğini istedi.