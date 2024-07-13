Cecilia Krull ile muhteşem gece

24. Uluslararası Mağusa Kültür-Sanat Festivali kapsamında sahne alan Cecilia Krull, Othello Kalesi’nde müzik severlere unutulmaz anlar yaşattı

Gazimağusa Belediyesi’nin bu yıl Altın Sponsor Arkın Group, İletişim Sponsoru Kuzey Kıbrıs Turkcell’in katkıları ile 24.’sünü düzenlediği Uluslararası Mağusa Kültür Sanat Festivali devam ediyor.24. Uluslararası Mağusa Kültür-Sanat Festivali kapsamında önceki akşam sahne alan popüler dizi La Casa De Papel’de seslendirdiği jenerik şarkısı “My Life Is Going On” ile tüm dünyanın büyük beğenisini kazanan Cecilia KrullOthello Kalesi’nde müzik severlere unutulmaz anlar yaşattı.Güçlü sesi ve yorumlarının yanı sıra sempatik kişiliği ile büyük beğeni toplayan Krull, her fırsatta sahneden Mağusa’da olmaktan çok mutlu olduğunu dile getirdi.İngilizce ve İspanyolca şarkılardan hazırladığı repertuarını muhteşem bir sahne performansı ile müzik severlere sunan Krull,La Casa De Papel’de seslendirdiği jenerik şarkısı “My Life Is Going On” şarkısı ile Bella Ciao (Çav Bella) şarkısını dinleyiciler ile tek bir ağızdan söyledi.Ülkeye ilk kez geldiğini ancak son olacağını düşünmediğini, çünkü Mağusa’yı çok beğendiğini ifade eden Cecilia Krull, Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay’ın takdim ettiği Lefkara işi anı plaketini de çok beğendiğini söyledi.Los Vivancos’un efsane dansçısı AaronVivancos’un prodüktör, koreograf, besteci ve artistik direktör olarak imzazını taşıyan ilk gösterisi “WOMAN” 15 Temmuz’da 24. Uluslararası Mağusa Kültür Sanat Festivali kapsamında Salamis Antik Tiyatro’da ilk kez KKTC’deki izleyicileri ile buluşmaya hazırlanıyor.