Ülkede çalışma izinli olarak bulunan ve

Girne’de bir otelin restoranında önceki gün eski kız arkadaşı ile sözlü tartışma sonucu gözü dönen 57 yaşındaki Cem Bora Sevim, eski kız arkadaşını ciddi şekilde darp etti.

Restoranda bulunan kişilerin araya girmesi ile kavga sonlanırken zanlı Sevim, şikayet üzerine tutuklandı. Aleyhindeki soruşturma tamamlanan zanlı teminat talebiyle dün Girne Kaza Mahkemesine çıkarıldı.

Girne Adli Şube’de görevli polis memuru, zanlı Cem Bora Sevim’in ‘ciddi darp’ suçundan tutuklandığını söyledi.

Polis, müştekinin doktor raporunun temin edildiğini, ülkede çalışma izni ile bulunan zanlının hakkında başlatılan soruşturmanın tamamlandığını belirterek davası görüşülünceye kadar uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme, soruşturmanın tamamlandığını ifade ederek zanlının davası görüşülünceye kadar yurt dışına çıkışını yasaklayarak, 40 bin TL nakit, KKTC vatandaşı 1 kefilin imza edeceği 400 bin TL kefalet senedi imza ederek serbest kalmasına emir verdi.