Hindistan'da düzenlenen festival için çiçek kulesi dikildi.

20 metre yüksekliğinde ve 7 ton ağırlığında. Kasımpatı, kadife, ve horoz ibiği çiçeklerinden oluşuyor. Yüzlerce kadın, festivalde devasa çiçek kulesi etrafında dans etti.

Festivalde hem aynı anda en fazla kişiyle yapılan dans,, hem de en yüksek kule rekoru kırıldı. Rekorların Guinness rekorlar kitabına girdiği belirtiliyor.

Hindistan'da yüzlerce kadının katıldığı Bathukamma Festivali, doğa, doğurganlık ve bereketi temsil ediyor.

11 katlı kulenin Bathukamma festivallerinde şimdiye kadar yapılan en yüksek çiçek kulesi olduğu belirtiliyor.