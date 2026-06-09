Dikmen’de bir sitede hafta sonu yaşandığı iddia edilen ‘ciddi darp’ suçu ile ilgili isminin baş harfleri K.A., polise yapılan şikayetin ardından tutuklandı. Eşinin kendisini uyarmasına rahatsız olan K.A., eşini evin koridorunda sürüklediği iddiası ile polise şikayet edildi.

Aleyhindeki soruşturma tamamlanan zanlı, teminat talebiyle Girne Kaza Mahkemesine çıkarıldı.

EŞİ ŞİKAYETİNİ GERİ ÇEKMEDİ

Boğaz Polis Karakolunda görevli polis memuru, olayın 7 Haziran tarihinde meydana geldiğini müştekinin doktor kontrolünden geçirilerek rapor temin edildiğini söyledi.

Zanlı K.A., aleyhinde eşinin şikayetinin devam ettiğini kaydeden polis, 27 yaşında olan zanlının ülkede çalışma izinli olarak kaldığını belirterek uygun bir teminat talebinde bulundu.

Yargıç Mine G. Serden, zanlının davası görüşülünceye kadar yurt dışına çıkışını yasaklayarak 50 bin TL nakit, KKTC vatandaşı 2 kişinin imza edeceği 500’er bin TL’lik kefalet senedi imza ederek serbest bırakılmasına emir verdi.