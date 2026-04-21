Gönyeli’de meydana gelen uyuşturucu tasarrufu ve kadına şiddet suçlarından tutuklanan Begench Rejepov ile Uğur Öğrü dün mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren Polis memuru Mehmet Davulcu olguları aktardı.

Polis, 15 Nisan 2026 tarihinde saat 19.00 raddelerinde Gönyeli'de İlgili Sokak adresinde Begench Rejepov’un eşi ile aralarında kıskançlık yüzünden çıkan tartışma esnasında ikametgahın yatak odası içerisinde eli ile genç kadının boğazını sıkarak yatağa yatırıp yine eli ile sol yanağına, burnuna ve başına vurmak suretiyle darp ettiğini söyledi. Polis, şikayetin 16 Nisan 2026 tarihinde yapıldığını, zanlının aynı gün saat 23.45 raddelerinde Gönyeli'de bir aracı kullanmakta olduğu esnada tespit edilerek tutuklandığını söyledi. Polis, araçta yolcu olarak bulunan Uğur Öğrü ile Begench Rejepov'un huzurunda gerçekleştirilen arama neticesinde bir tanesi ucu yanık 2 adet elle sarılmış içerisinde Hint Keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan sigara bulunarak emare olarak alındığını belirtti.

Polis, 17 Nisan’da Begench Rejepov’un ikametgahında gerçekleştirilen arama neticesinde ikametgahın yatak odasında ütü masası üzerinde ilaç kutusu içerisinde yaklaşık yarım gram ağırlığında Hint Keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile uyuşturucu madde sarımında kullanıldığına inanılan sigara sarma kâğıdı bulunup emare olarak alındığını belirtti.

Polis, alınması gereken ifadeler olduğunu, zanlıların uyuşturucu maddeleri kimden temin ettiği ile ilgili araştırma yapılması gerektiğini söyledi ve 4 gün ek süre talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi zanlının soruşturma maksatlı 4 gün daha poliste tutuklu kalmasına emir verdi.