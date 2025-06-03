Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) ile Kuzey Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği’nin (KKTFAD) iş birliği çerçevesinde her yıl düzenlemekte olan antrenör gelişim seminer açılışı yapıldı.

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu ile Kuzey Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği iş birliğinde düzenlenen Tamer Zeden Antrenör Gelişim semineri Gazimağusa Salamis Bay Resort Conti Hotel’de teknik direktör, A, B, C lisans ve kaleci antrenörlerin katılımı ile açılış gerçekleştirildi.

AÇILIŞ

Tamer Zeden Antrenör Gelişim semineri ikinci gün kayıtlardan sonra saygı duruşu ve istiklal marşı sonrasında KKTFAD başkanı Hasan Topaloğlu’nun açılış konuşmasının ardından seminere adı verilen merhum Tamer Zeden’in oğlu Cemal Zeden, kardeşi Fikret Zeden Gönyeli-Alayköy Belediye başkanı Hüseyin Amcaoğlu, Kulüpler Birliği başkanı Aytaç Karavezirler, Kıbrıs Türk Futbol Federasyon başkanı Hasan Sertoğlu, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar konuşmaların ardından ilk oturuma geçildi.

Oturumlar

Tamer Zeden Antrenör Gelişim semineri ikinci gün ilk oturumda antrenör Gökhan Güvensoy Futbol Analizi konusunu, ikinci oturumda Kaleci antrenörü ve eğitmen Yalçın İnan Kaleci Antrenörlüğünde yeni trendler konusunu sabah bölüm tamamlandı. Öğleden sonraki oturumda ise Moderatörlüğü Spor Yazarları Levent Tezel, Ahmet Özsoy’un yaptığı Konferans Sohbet konusunda UEFA Pro Lisans Teknik Direktör Bülent Uygun, Moderatörlüğü Spor Yazarları Şükrü Burağan, Tahir Topaloğlu’nun yaptığı oturumda UEFA Pro Lisans Teknik Direktör Abdullah Avcı, Moderatörlüğü Spor Yazarları Songuç Kürşad, Ogün Genç Kaçmaz’ın yaptığı oturumda ise UEFA Pro Lisans Teknik Direktör Yılmaz Vural konuşmacı olarak katılırken, antrenörlerin sorularının da yanıtladıktan sonra seminerin ikinci günü geride kaldı.

Tamer Zeden Antrenör gelişim semineri ikinci gün geride kalırken, üçüncü günde ise seminere Teknik Direktörler ve A lisansların yer alacağı seminer tamamlanıyor.

Tamer Zeden antrenör gelişim seminer sunumunu teknik direktörler Ahmet Ogan, Ahmet Dedekorkut yapıyor.