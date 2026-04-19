Stat: Atatürk Stadı

Hakemler: Tufan Çerçioğlu, Abdulkadir Karadağ, Furkan Türk

Çetinkaya: Mehmet Şakar, Batuhan Calban, Ali Nazlıoğlu, Muammer Tip, Gabriel Bawa, Cemal Şevket Kurt, Fidelis Agbo Abba, Agit Altan, Abdulaziz Köse, Mıchael Mert Annan, Arda Emre Bekmezci

Lefke: İrfan Özbay, Aykut Esmerarslan, Arda Karanfiloğlu, Yao Kouassi, Armstrong Chidi, Mustafa Süzgen, Erkan Yolaç, Kaan Savaşkan, Mustafa Tahsildaroğulları, Candy Agbane, Christopher Fourmy

Goller: Dk.61 Gabriel Bawa, Dk.90+5 Ali Nazlıoğlu (Çetinkaya) – Dk.67 Gökhan Titiz (Lefke)

Kırmızı Kart: Dk.39 Mustafa Süzgen (Lefke)

AKSA Süper Lig’in 27. haftasında ligin rahat ekibi Çetinkaya, alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Lefke’yi konuk etti.

Atatürk Stadı’nda oynanan mücadelede Çetinkaya, Lefke’yi 2-1 mağlup etti. Maçın 39. dakikasında Lefke’den Mustafa Süzgen kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. 61. dakikada Batuhan’ın ortasında Gabriel Bawa’nın kafa golüyle öne geçen sarı-kırmızılılar, Lefke’nin 67. dakikada oyuna sonradan giren Gökhan’ın beraberlik golüne engel olamadı. Ancak 90+5’te Ali Nazlıoğlu sahneye çıkarak galibiyeti getirdi. Çetinkaya, puanını 42’ye yükseltirken, Lefke 29 puanda kaldı.

Mağusa'nın beyi MTG
AKSA Süper Lig Puan Tablosu

O

G

B

M

A

Y

AV

P

1.

Cihangir GSK

27

20

4

3

78

29

49

64

2.

China Bazaar Gençlik Gücü TSK

27

20

4

3

64

18

46

64

3.

Doğan Türk Birliği

27

17

8

2

64

34

30

59

4.

Mağusa Türk Gücü

27

16

6

5

66

36

30

54

5.

Çetinkaya TSK

27

12

6

9

46

39

7

42

6.

Alsancak Yeşilova SK

27

11

5

11

50

51

-1

38

7.

Dumlupınar TSK

27

11

4

12

51

42

9

37

8.

Küçük Kaymaklı TSK

27

9

7

11

34

36

-2

34

9.

Esentepe KKSK

27

9

5

13

42

46

-4

32

10.

Karşıyaka SK

27

8

8

11

50

61

-11

32

11.

Yenicami AK

27

8

7

12

38

53

-15

31

12.

Lefke TSK

27

8

5

14

31

45

-14

29

13.

Mesarya SK

27

7

4

16

48

64

-16

25

14.

Mormenekşe GBSK

27

6

4

17

38

80

-42

22

15.

Gönyeli SK

27

4

9

14

23

59

-36

21

16.

Yeniboğaziçi DSK

27

5

4

18

28

58

-30

19