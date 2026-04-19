Stat: Atatürk Stadı
Hakemler: Tufan Çerçioğlu, Abdulkadir Karadağ, Furkan Türk
Çetinkaya: Mehmet Şakar, Batuhan Calban, Ali Nazlıoğlu, Muammer Tip, Gabriel Bawa, Cemal Şevket Kurt, Fidelis Agbo Abba, Agit Altan, Abdulaziz Köse, Mıchael Mert Annan, Arda Emre Bekmezci
Lefke: İrfan Özbay, Aykut Esmerarslan, Arda Karanfiloğlu, Yao Kouassi, Armstrong Chidi, Mustafa Süzgen, Erkan Yolaç, Kaan Savaşkan, Mustafa Tahsildaroğulları, Candy Agbane, Christopher Fourmy
Goller: Dk.61 Gabriel Bawa, Dk.90+5 Ali Nazlıoğlu (Çetinkaya) – Dk.67 Gökhan Titiz (Lefke)
Kırmızı Kart: Dk.39 Mustafa Süzgen (Lefke)
AKSA Süper Lig’in 27. haftasında ligin rahat ekibi Çetinkaya, alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Lefke’yi konuk etti.
Atatürk Stadı’nda oynanan mücadelede Çetinkaya, Lefke’yi 2-1 mağlup etti. Maçın 39. dakikasında Lefke’den Mustafa Süzgen kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. 61. dakikada Batuhan’ın ortasında Gabriel Bawa’nın kafa golüyle öne geçen sarı-kırmızılılar, Lefke’nin 67. dakikada oyuna sonradan giren Gökhan’ın beraberlik golüne engel olamadı. Ancak 90+5’te Ali Nazlıoğlu sahneye çıkarak galibiyeti getirdi. Çetinkaya, puanını 42’ye yükseltirken, Lefke 29 puanda kaldı.
AKSA Süper Lig Puan Tablosu
|
O
|
G
|
B
|
M
|
A
|
Y
|
AV
|
P
|
1.
|
27
|
20
|
4
|
3
|
78
|
29
|
49
|
64
|
2.
|
27
|
20
|
4
|
3
|
64
|
18
|
46
|
64
|
3.
|
27
|
17
|
8
|
2
|
64
|
34
|
30
|
59
|
4.
|
27
|
16
|
6
|
5
|
66
|
36
|
30
|
54
|
5.
|
27
|
12
|
6
|
9
|
46
|
39
|
7
|
42
|
6.
|
27
|
11
|
5
|
11
|
50
|
51
|
-1
|
38
|
7.
|
27
|
11
|
4
|
12
|
51
|
42
|
9
|
37
|
8.
|
27
|
9
|
7
|
11
|
34
|
36
|
-2
|
34
|
9.
|
27
|
9
|
5
|
13
|
42
|
46
|
-4
|
32
|
10.
|
27
|
8
|
8
|
11
|
50
|
61
|
-11
|
32
|
11.
|
27
|
8
|
7
|
12
|
38
|
53
|
-15
|
31
|
12.
|
27
|
8
|
5
|
14
|
31
|
45
|
-14
|
29
|
13.
|
27
|
7
|
4
|
16
|
48
|
64
|
-16
|
25
|
14.
|
27
|
6
|
4
|
17
|
38
|
80
|
-42
|
22
|
15.
|
27
|
4
|
9
|
14
|
23
|
59
|
-36
|
21
|
16.
|
27
|
5
|
4
|
18
|
28
|
58
|
-30
|
19