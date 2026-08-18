Küçük Kaymaklı Türk Spor Kulübü ve Çetinkaya Türk Spor Kulübü, Kıbrıs Türk futbolunda altyapı konusunda yaşandığını belirttikleri gelişmelerle ilgili ortak açıklama yaptı.

Açıklama şöyle:

KAMUOYUNA DUYURU

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin köklü kulüplerinden Küçük Kaymaklı Türk Spor Kulübü ve Çetinkaya Türk Spor Kulübü olarak, yıllardır Kıbrıs Türk futboluna ve altyapı eğitimine büyük emek ve yatırım vermekteyiz. Bizler için futbol yalnızca sahada kazanılan maçlardan ibaret değildir. Futbolu; disiplin, saygı, hoşgörü, ahlak, birlik ve dayanışma anlayışıyla çocuklarımızı geleceğe hazırlayan çok önemli kurumlardanız. Yıllardır altyapılarımıza maddi ve manevi büyük yatırımlar yapan, çocuklarımızın gelişimi için gecesini gündüzüne katan kulüpler olarak, daha dün futbolun içerisinde yer almaya başlayan bazı kişilerin maddi güçlerini kullanarak futbolun temel değerlerine ve köklü kulüplerimizin emeklerine zarar vermeye yönelik tutumlarını şiddetle kınıyoruz. Kıbrıs Türk futboluna yıllarını vermiş, bu camialar için ömrünü harcamış yöneticilere, kulüplere, sporculara ve ailelere karşı tehditkâr veya baskıcı bir anlayış kabul edilemez. Bizler Kıbrıs Türk futbolunda dün de vardık, bugün de varız ve yarın da var olacağız. Bu değerli yapının, birkaç günlük geçmişi olan kişilerin üç kuruşluk maddi gücüyle yönlendirilebileceğini veya köklü camiaların tehdit edilebileceğini düşünenler büyük bir yanılgı içerisindedir. Futbola ve Türk sporuna verilen katkının gerçek ölçüsü; parayla, makamla veya tehditlerle değil, yıllar boyunca ortaya konulan emek, fedakârlık ve yetiştirilen sporcularla belirlenir. Bizler bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kulüplerimizi, sporcularımızı ve ailelerimizi disiplin, saygı, hoşgörü ve fair-play anlayışı içerisinde yetiştirmeye devam edeceğiz. Ancak bu değerlerin dışında hareket ederek kulüplerimizi, sporcularımızı veya camialarımızı baskı altına almaya, tehdit etmeye ya da futbolun düzenine zarar vermeye çalışan herkesin karşısında da spor ahlakı çerçevesinde, gereken en güçlü duruşu göstereceğimizi açıkça ifade ediyoruz. Bundan önce olduğu gibi bundan sonra da birlik ve bütünlük içerisinde yolumuza devam edeceğiz. Kendilerini bir kez daha sağduyuya davet ediyor, bu yanlış tutumlarından bir an önce vazgeçmeye çağırıyoruz. Çünkü unutulmamalıdır ki: SAYGI HER ŞEYDEN ÖNCE GELİR. SAYGI OLMADAN HİÇBİR ŞEY KAZANILAMAZ.

Küçük Kaymaklı Türk Spor Kulübü-Çetinkaya Türk Spor Kulübü