Organizasyonunu Çetinkaya Türk Spor Kulübü ile Küçük Kaymaklı Şehit Hüseyin Ruso Akademimizin üstleneceği Lefkoşa Dostluk Turnuvası 19 Ağustos Çarşamba günü başlıyor.

Atakom LTD, Emlak Dünyası ve Gymac Boutique Gym & Personal Training'in sponsorluklarıyla 2014, 2015, 2016, 2017 ve 2018 doğumlu olan geleceğin yıldızlarının mücadele edeceği turnuvada Küçük Kaymaklı, Çetinkaya, Yenicami, Göçmenköy, Doğan Türk Birliği ve Yenikent Perçinci alt yapı takımları yer alacak.

Turnuvadaki amaç tüm çocukların futbol oynaması ve dostluklarını pekiştirmesi olacak.

19 Ağustos'ta Küçük Kaymaklı İbrahim Mısırlıoğlu Alt Yapı Tesislerinde 2018 doğumlu çocuklarla başlayacak olan turnuvada her hafta bir yaş kategorisi sahada olacak.