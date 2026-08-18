Süper Ligin başkent ekibi Çetinkaya’da Süleyman Yemen başkanlığındaki yönetim kadroyu güçlendirme çalışmalarına devam ediyor.
Çetinkaya yönetimi yabancı futbolcu haklarından ikincisini, ligi bilen bir yabancı olan Yao Kouassi’nden yana kullandı.
Fildişi Sahilli 24 yaşındaki hücum oyuncusu Yao Kouassi, dün Kıbrıs Türk Futbol Federasyonunda, başkan Yemen eşliğinde attığı imza ile sarı kırmızılılara transfer oldu.
Geçtiğimiz sezon Lefke forması giyen Yao Kouassi, Lefke’nin Kıbrıs Kupası kazanan kadrosunda yer almıştı.