Yer: Karşıyaka Şampiyon Melekler Stadı

Hakemler: Evren Karademir, Emre Çevikdal, Rüya Sakallı

Karşıyaka: Osman, Toykan, Gökhan, Issac, Göksel, Jatta, M.Kum, Kande, Hasan Kanlı, Muhammet, Ndior

Esentepe: Ali, Semih, Emre, Ege, Lukman, Salih, Benjamin, Mehmet, Sulyman, Osman, Devran

Goller: 24(P)’89’Ndior(Karşıyaka)41-43-78’Lukman(Esentepe)

AKSA Süper Ligde 2025-26 sezonunun ilk hafta maçında Karşıyaka konuk ettiği Esentepe karşısında mağlubiyetten kurtulamadı ve Esentepe Lukman’ın yıldızlaşıp 3 gol attığı mücadeleyi 3-2 kazanarak lige 3 puanla başladı. Karşıyaka’nın gollerini ise Ndior attı.

Karşılaşmaya golle başlayan taraf ev sahibi Karşıyaka oldu ve 24.dakikada gelişen atakta kazanılan penaltı atışını Ndior gole çevirdi ve takımını 1-0 öne geçirdi. İlk devrenin son bölümünde 41 ve 43.dakikalarda gelişen Esentepe atağında golcü isim Lukman sahne aldı ve attığı gollerle takımını deplasmanda 2-1 öne geçirdi. Maçın 2.devresinin 78.dakikasında gelişen Esentepe atağında yine Lukman sahne aldı ve attığı golle skoru 3-1 yaptı. Maçın 89.dakikasında Karşıyaka Ndior ile skoru 3-2 yapsa da mağlubiyetten kurtulamadı ve lige 3 puanla başlayan taraf Esentepe oldu.

(Fotoğraflar: Richard Beale)