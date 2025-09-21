Stat: Lefke 16 Ağustos Stadı
Hakemler: Utku Hamamcıoğlu, Ahmet Genç, Emir Turalı
Lefke: İrfan, Mustafa, Erkan, Kaan Savaşkan, Armstrong Chidi, Arda, Ibrahim Traore (Dk.90+2 Seydi), Yolaç, Serhat (Dk.46 Yılmaz), Tahsin Ergel, Yao Kouassi, Candy Agbane (Dk.84 Caner)
Mesarya: Ercan, Çağlar, Tugay Sezer, Yusuf(Dk.19 Okan), Abdullah, İbrahim Köse (Dk.88 Eren), Salahi, Tacettin, Miracle Nwaorisa, Ousman Sillah, Tony Ejike Obia
Goller: Dk.65 Erkan Yolaç, Dk.78 Yao Kouassi (Lefke) – Dk.41 İbrahim Köse (Mesarya)
AKSA Süper Lig’in ilk hafta mücadelesinde Lefke ile Mesarya karşı karşıya geldi.
16 Ağustos Stadı’nda yer alan karşılaşmada Lefke geriden gelerek 2-1 kazandı ve sezona 3 puanla başladı.
Konuk Mesarya 41’inci dakikada yeni transferi İbrahim Köse’nin golüyle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.
Lefke 65’inci dakikada Erkan Yolaç ve 78’inci dakikada Yao Kouassi’nin golleriyle maçı 2-1 galibiyetle tamamladı.
Sezona 3 puanla başlayan Lefke ligin ikinci haftasında Esentepe’ye konuk olacak. Puanla tanışamayan Mesarya ise Dumlupınar’ı ağırlayacak.