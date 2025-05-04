Yer: Esentepe Erdal Barut Stadı

Hakemler: Osman Özpaşa, Şahin Coşkun, Burak Yiğit

Esentepe: Ali Karal, Ali Avcısoyu, Emre Mutlu, Semih Arslan, Mustafa Soytürk, Salih Karal, Mehmet Ada Arıkan, Lukman Adeshina, Benjamin Bieleu, Frank Nyobe, Sander Brauer Ersoy

Doğan Türk Birliği: Dursun Cem Ateş, Tunahan Şencan, Ali Savaşan, Rıfat Hacıarifoğlu, Doğukan Demirman, Emre Soytürk, Mustafa Salk, Arda Eren Metin, Billy Michael, Gime Toure, Macdonald Niba

Aksa Süper Lig'de son haftaya lider Mağusa Türk Gücü ile aynı puanda giren ve şampiyonluk umudunu sürdüren Doğan Türk Birliği, Esentepe deplasmanında 0-0 berabere kalırken, Esentepe bu skorla play out oynamadan ligde kalırken, Doğan Türk Birliği ise MTG’nin kazanmasıyla Şampiyonluğu kaybetmiş oldu

Şampiyonluk ihtimali ile sahaya çıkan sarı-lacivertli ekip, mücadeleden 0-0’lık beraberlikle ayrıldı.

Karşılaşmanın başladığı gibi golsüz sona ermesiyle birlikte taraflar sahadan birer puanla ayrıldı.

Bu sonuçla Doğan Türk Birliği, lider Mağusa Türk Gücü’nün galip gelmesiyle birlikte 2 puan farkla zirvenin gerisinde kalarak sezonu 2. sırada tamamladı.

Ev sahibi Esentepe ise aldığı 1 puanla play-out hattının dışında kalarak sezonu güvenli bölgede tamamladı.

Doğan Türk Birliği puanını 70’e yükseltirken, Esentepe sezonu 37 puanla noktaladı.