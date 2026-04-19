Trendyol 1'inci Ligde bitime iki hafta kala Sipay Bodrum Futbol Kulübü ile 1-1 berabere kalan Doğu Anadolu ekibi adını Süper Lige yazdırmayı başardı.
Mücadelenin 4. dakikasında konuk ekip Mustafa Fettahoğlu ile öne geçti: 0-1. Ev sahibi takım beraberlik golünü 55. dakikada Ali Habeşoğlu ile buldu.
Bu sonucun ardından puanını 79'a yükselten Erzurumspor bitime 2 hafta kala Süper Lig'e yükselmeyi garantiledi. 5. sıradaki Bodrum FK ise puanını 63'e yükseltti.
Erzurum son olarak 2020-2021 sezonunda Trendyol Süper Ligde mücadele etmişti.