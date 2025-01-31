FİBA Avrupa Ligi 11.haftasında Dinamo Sassari’nin galip geldiği maçta Erten Gazi maçın adamı seçilirken, Basketbol FİBA Avrupa tarafından haftanın en iyi oyuncusu adayı gösterildi. 5 oyuncunun yer aldığı oylama FIBA Europe Cup sayfasında gerçekleştiriliyor. Erten şu ana kadar yüzde 74 oy alarak ilk sırada bulunuyor. Erten Gazi için oy vermek isteyenler FİBA Europe Cup sayfasında Player Of the Week’ten oy verebilecekler.